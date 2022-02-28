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    • Ekonomi
    • 28.02.2022 14:57
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    • 28.02.2022 14:57
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    Araç sahipleri dikkat! EPGİS'ten benzine ve motorine indirim açıklaması

    Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekatının ardından petrol fiyatlarının 105 doları görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı. Petrolün 93 dolar seviyesine gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. EPGİS'ten akaryakıt fiyatlarına indirim açıklaması geldi.

    Akaryakıta indirim mi geliyor? EPGİS’ten flaş açıklama

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası petrol fiyatlarındaki 105 dolarlık aşırı yükseliş, pompa fiyatlarına benzinde 1,61 TL motorin de ise 1,51 zam olarak yansımıştı.

    Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması ile birlikte petrol fiyatları da geri 93 dolar bandına geri çekildi.

    Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

        EPGİS'TEN BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM AÇIKLAMASI
        Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.

        Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.
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        Haberler Ekonomi Araç sahipleri dikkat! EPGİS'ten benzine ve motorine indirim açıklaması
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