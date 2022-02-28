Araç sahipleri dikkat! EPGİS'ten benzine ve motorine indirim açıklaması

EPGİS'TEN BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM AÇIKLAMASI

Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.