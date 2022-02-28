Araç sahipleri dikkat! EPGİS'ten benzine ve motorine indirim açıklaması

Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
Petrolün varil fiyatındaki düşüşle beraber benzin ve motorin de pompa fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
EPGİS'TEN BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM AÇIKLAMASI
Akaryakıt fiyatlarına indirimle ilgili açıklama yapan EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, benzin ve motorine indirim beklediklerini ama indirim oranı hakkında net bir rakam veremeyeceklerini ifade etti.
Sektör temsilcileri ise motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim bekliyor.