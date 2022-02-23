15.000 ve 20.000 TL ihtiyaç kredisi nakit avans çekenler İş Bankası, Ziraat Bankası ve QNB Finansbank'a kaç TL taksit ödüyorlar?

Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere Türkiye'deki anında anında bütün bankalar benzer taksitli nakit avans fırsatları ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İşte nakit gereksinimlerine en süratli cevap veren nakit avans uygulaması…
QNB Finansbank Taksitli Nakit Avans
QNB Finansbank nakit gereksinimlerine özel CardFinans sahiplerine bedava olarak 7 gün 24 saat nakit çekme fırsatı veriyor. Hem de 6, 9, 12 taksit seçenekleri ile kullanılacak Taksitli Nakit Avans, çoğu gereksinim amacıyla rahatça kullanılabilecek. 300 TL - 15.000 TL arasında limitlere sahip nakit avans ile kişilerin diledikleri miktarda nakit desteğinden süratli prosedür kanallarını kullanarak yararlanması mümkündür.
İster QNB Finansbank internet şubesi ister telefon bankacılığı isterlerse de QNB Finansbank ATM'leri üzerinden kişilerin rahatça nakit avans desteği alması sağlanmaktadır. Ödemelerini yapmakta güçlük çekenlere avantajlı oranlarla destek gerçekleştiren QNB Finansbank, nakit çözümleriyle çoğu bireyin kısa vadeli ve düşük miktarda finansman problemlerine çözüm üretmektedir.