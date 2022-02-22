Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı
Acil nakit ihtiyacı duyanlar için bankaların ihtiyaç kredileri imdada yetişiyor. Paraya sıkışanlar, ödemelerini rahatlatmak için bütçelerine uygun kredileri araştırarak bankaların kampanyalarından haberdar olmak istiyor. Bankalar sık sık faiz oranlarını güncelliyor ve aylık olarak ödemelerde farklılıklar oluyor. Banka şubelerine gitmeden önce online olarak ödemeleri hesaplayabilir, uygun fırsatları değerlendirebilirsiniz. Peki, 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler ayda ne kadar taksit öder? Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi, HSBC, ING, Anadolubank kredi maliyet hesaplaramaları haberimizde yer alıyor.
22.02.2022 19:20 - Son Güncelleme: 22.02.2022 19:20
Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları aylık olarak değişiklık gösteriyor ve sık sık güncelleniyor. Borçlarından dolayı, iş için girişim yapacaklar, eşya alacaklar yahut daha farklı ihtiyaçları için nakit paraya sıkışanlar Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank şeklinde daha bir çok bankanın 2022 Şubat ihtiyaç kredisi faiz oranlarını internette öğrenmek, karşılaştırma yapmak ve şubelere gitmeden karar vermek istiyor. 30 bin TL 3 ay vade ihtiyaç kredisi hesaplama örneğini haberimizde bulabilirsiniz.