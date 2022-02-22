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Haberler Ekonomi Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

Acil nakit ihtiyacı duyanlar için bankaların ihtiyaç kredileri imdada yetişiyor. Paraya sıkışanlar, ödemelerini rahatlatmak için bütçelerine uygun kredileri araştırarak bankaların kampanyalarından haberdar olmak istiyor. Bankalar sık sık faiz oranlarını güncelliyor ve aylık olarak ödemelerde farklılıklar oluyor. Banka şubelerine gitmeden önce online olarak ödemeleri hesaplayabilir, uygun fırsatları değerlendirebilirsiniz. Peki, 30 bin TL ihtiyaç kredisi çekenler ayda ne kadar taksit öder? Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi, HSBC, ING, Anadolubank kredi maliyet hesaplaramaları haberimizde yer alıyor.

22.02.2022 19:20 - Son Güncelleme: 22.02.2022 19:20
Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları aylık olarak değişiklık gösteriyor ve sık sık güncelleniyor. Borçlarından dolayı, iş için girişim yapacaklar, eşya alacaklar yahut daha farklı ihtiyaçları için nakit paraya sıkışanlar Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Halkbank şeklinde daha bir çok bankanın 2022 Şubat ihtiyaç kredisi faiz oranlarını internette öğrenmek, karşılaştırma yapmak ve şubelere gitmeden karar vermek istiyor. 30 bin TL 3 ay vade ihtiyaç kredisi hesaplama örneğini haberimizde bulabilirsiniz.

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Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, sadece reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.

Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

30.000 TL 3 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

10.396,16 TL

Toplam Ödeme

31.338,48 TL

Günde bir fincan kahve fiyatına 30.000 TL kredi! İhtiyaç kredisi faiz desteğiyle borçlar buhar olup uçacak! Akbank, ING, QNB, TEB kredi maliyet hesabı

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%2,52

Aylık Taksit

10.610,81 TL

Toplam Ödeme

31.982,43 TL

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