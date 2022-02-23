20.000 TL ve 40.000 TL anında hesaplara yatıyor! Ayrıca 1.642 TL aylık taksitlerle evinizi de alıyorsunuz! İşte emekli ihtiyaç ve konut kredisi
Ziraat Bankası cazip faiz oranları ile çalışan ve emekli maaş müşterileri için konut ve tüketici kredileri sunuyor. Uygun geri ödeme seçenekleri ve düşük taksit avantajları ile talep edeceğiniz krediler sayesinde dilediğiniz eve sahip olabilir veya acil nakit ihtiyaçlarınız için uygun faiz seçenekleri ile kredi avantajlarından yararlanabilirsiniz. Sadece emekliler için değil, çalışanlar için de benzer avantajların sağlandığı kredi kapsamında düşük taksit avantajlarına ve uygun faizlere yer verilmesi dikkat çekiyor. İşte çalışanlara ve emeklilere konut ve tüketici kredilerinde en iyi oranlarla krediler
Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Kredi Paketi
Çalışanın Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası tarafından düşük faiz oranları ile konut ve tüketici kredileri sunuluyor. Maaş ödemelerini Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşların yararlanabildiği kredi kapsamında, vatandaşların nakit ihtiyaçlarının avantajlı oranlarla karşılanması sağlanıyor.
Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında yer alan Tüketici Kredisi için %1,55 faiz oranları ve 36 ay vade seçenekleri uygulanmaktadır. 20.000 TL için yapılan örnek hesaplamada ise aylık 767 TL taksit hesaplaması yapılmıştır
Konut kredisinde ise yine Çalışanın Artısı Kredi Paketi kapsamında %1,29'dan başlayan faiz oranları uygulanmaktadır. 120 ay vade ile 1.642 TL taksitle vatandaşların ev sahibi olmasına katkı sunuluyor. Kredi miktarı ve vadelerine göre faiz oranlarında ve hesaplamalarında da farklılıklar görülebilir.
Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi
Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşını alan kişilere özel Emeklinin Artısı Konut Kredisi desteği sunuluyor. Bu kredi paketinde yer alan konut veya tüketici kredileri ile vatandaşların finansman ihtiyaçları karşılanacak.