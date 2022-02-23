Ziraat ve Halkbank uçuşa geçti 70.000 TL ödeme! Başvurular hemen onaylanıyor: İlk aylar ödeme yok! Düşük faizli 0 km taşıt kredisi...

Ziraat Bankası ve Halkbank uçuşa geçti. Araç almak için bankaların taşıt kredilerinden faydalanılabiliyor. Düşük faizle kredi almak herkesin hayali! Peki Ziraat ve Halkbank taşı kredisi için ne kadar yüzde kaç faiz işliyor. Ayrıca krediyi öderken de zorluk yaşamamak için aylık ödeme tutarının uygu miktarda olması bir hayli önemli. Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt kredisi için hem uygun vade ve faiz oranı, hem de aylık düşük miktarda geri ödeme imkanı sunuyor. Nasıl mı? Gelin anlatalım...