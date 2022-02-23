Ziraat ve Halkbank uçuşa geçti 70.000 TL ödeme! Başvurular hemen onaylanıyor: İlk aylar ödeme yok! Düşük faizli 0 km taşıt kredisi...
Ziraat Bankası ve Halkbank harekete geçti. Taşıt kredisi almak isteyenler bu bankalara koşuyor. Yeni dönemde iki banka da taşı kredilerinde faiz oranlarını güncelledi. Taşıt kredisinde en uygun faiz oranı ve taksitlendirme Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından sunuluyor. 10, 50, 60, 70, 80, 90, 100 bin TL taşıt kredisi için ne kadar faiz işler, öğrenmek için hesaplama haberimizde yer alıyor. Ayda 319,98 TL'den başlayan taksi tutarı ile araba sahibi olabilirsiniz. Birikmişiniz var ise üzerine taşıt kredisi çekebilir ya da tamamını krediden kullanarak otomobil alabilirsiniz. İşte detaylar...
Ziraat Bankası ve Halkbank uçuşa geçti. Araç almak için bankaların taşıt kredilerinden faydalanılabiliyor. Düşük faizle kredi almak herkesin hayali! Peki Ziraat ve Halkbank taşı kredisi için ne kadar yüzde kaç faiz işliyor. Ayrıca krediyi öderken de zorluk yaşamamak için aylık ödeme tutarının uygu miktarda olması bir hayli önemli. Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt kredisi için hem uygun vade ve faiz oranı, hem de aylık düşük miktarda geri ödeme imkanı sunuyor. Nasıl mı? Gelin anlatalım...
ZİRAAT VE HALKBANK'TAN 70.000 TL TAŞIT KREDİSİ
Aracı seçmek müşteriden finansbanı sağlamak bankadan! İster 0 km ister ikinci el olsun, araç müşteri tarafından seçiliyor. Ziraat Bankası 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı taşıt kredisi veriyor.
*Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
*Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
ÖRNEK HESAPLAMA
Ziraat Bankası 60 bin TL taşıt kredisi
Taksit Tutarı:1.938,64 TL
Faiz Oranı:% 1,63
Yıllık Maliyet Oranı:% 26.5528