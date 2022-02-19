5900 prim günü dolan herkes... EYT için yeşil ışık yakılıyor! Emeklilikte yaşa takılanlara 5 ayrı hesaplamayla çözüme geliyor!

Emeklilikte yaşa takılanlar hususuyla ilgili bu yıl yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilik hedefiyle gün sayan vatandaşlar ne vakit ve nasıl emekli olacağı hususu ile ilgili detayları öğrenmek istiyor. Bu doğrultuda özellikle ilk işe giriş tarihi ve gerekli prim günü büyük önem taşımaktadır. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenleme beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları tespit ettirmesi de emeklilik yolunu açacak. Sigortasız çalışmalarını hizmet tespitiyle ispat edenlerin düzenlemeden yararlanabileceği ifade edilmektedir.
EMEKLİLİĞİ UZAYANLAR
EYT yasasının; 8 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olup, bu tarihte yürürlüğe konan 4447 sayılı Kanun ile emekliliği 2 ila 17 sene arasında uzayan sigortalılardan, emekli olmak amacıyla aranan şartlardan, sigortalılık zamanı ve prim ödeme koşullarını sağlayıp aranan yaşın dolmasını bekleyenleri kapsaması öngörülüyor.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) planlama beklentisi taşırken, geçmişte sigortasız çalışması bulunanların bunları teşhis ettirmesi de emeklilik yolunu açabiliyor. Hizmet belirlenmesi başlangıç tarihini geri çekebileceği gibi, prim miktarını da artırabiliyor.
İşte EYT'den yararlanmak için hangi şartların sağlanması gerektiği olası yasa tasarısının kapsamı ile ilgili o soru ve cevabı:
Soru: 1970 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 15 Mart 1998. 6000 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili bir yasa çıkarsa emekli olabilir miyim?
Cevap: 5900 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 2027'de 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabi olarak).