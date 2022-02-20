EYT’liye Meclis yolu: Prim ve hizmet süresi dolan 950 bin kişiye emeklilik + maaş geliyor! 49-50-52 yaşında emeklilik yolu var mı? Yaşa Takılanlar...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika çalışmalar gündemde yerini koruyor. Kapsam ve kimlerin yasaya dahil olacağı belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili devletimiz tarafınca çalışmalar devam ediyor. EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor. İşte EYT'de son durum!