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    • Ekonomi
    • 21.02.2022 12:38
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    • 21.02.2022 12:38
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    Bakan Nureddin Nebati'den önemli temas! TİM üyeleriyle bir araya geldi

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TİM Başkanı Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, söz konusu görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

    Bakan Nebati’den önemli temas! O isimlerle görüştü

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldiğini belirterek, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini bildirdi.

    Bakan Nebati, söz konusu görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Paylaşımında, katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelere devam ettiklerini kaydeden Nebati, "Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meselelerle ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

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