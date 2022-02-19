Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Burada işe başlangıç tarihi ve prim öne çıkıyor. Peki, düzenleme ile kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kişilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...
19.02.2022 07:01 - Son Güncelleme: 19.02.2022 07:01