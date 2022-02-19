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Haberler Ekonomi Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma yeniden gündeme geldi. Kapsam belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılacak. Burada işe başlangıç tarihi ve prim öne çıkıyor. Peki, düzenleme ile kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kişilerin konuya ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

19.02.2022 07:01 - Son Güncelleme: 19.02.2022 07:01
Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar bu haber size! EYT’lilere emeklilik hesabı: Kimler emekli olacak? Nasıl hesaplama yapılacak?

Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi isteniyor.

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