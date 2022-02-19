Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Haksız fiyat artışına karşı yeni adım!





ÖZEL TİM KURULACAK

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

VATANDAŞLARIN İLETECEĞİ SİSTEM KURULUYOR

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.