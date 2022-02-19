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    • Ekonomi
    • 19.02.2022 10:32
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    • 19.02.2022 10:52
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    Ticaret Bakanlığı KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldıran işletmelere karşı müfettiş görevlendirdi

    Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikâyetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir." denildi.

    KDV fırsatçılarına karşı müfettişler sahada

    Ticaret Bakanlığı'nca bazı firmalar tarafından KDV indiriminin olumlu etkisini ortadan kaldırmak amacıyla yumurta satış fiyatlarında artışa gidildiğine ilişkin şikayetler üzerine müfettiş görevlendirildi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 13 Şubat 2022 tarihli ve 31749 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar' ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği hatırlatıldı.



    Açıklamada, "Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

    İNDİRİMLİ SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE
    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.



    İndirimli malın, indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı aktarılan yönetmelikte, meyve ve sebze gibi ürünlerde ise indirim oranı ve miktarının, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre belirleneceği ifade edildi.

        Söz konusu değişikliğe ilişkin yayımlanan yönetmelikte "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır.

        Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir" ifadelerine yer verildi.
        Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

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        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığı KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldıran işletmelere karşı müfettiş görevlendirdi
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