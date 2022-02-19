Ticaret Bakanlığı KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldıran işletmelere karşı müfettiş görevlendirdi





Açıklamada, "Öte yandan, söz konusu düzenlemenin hemen öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğuna ilişkin şikayetler kamuoyuna yansımıştır. Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" denildi.

İNDİRİMLİ SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte; indirimli malın fiyatının tespit edilmesinde, indirimden önce uygulanan son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınacağı belirtildi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle 'Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte; indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesinde, indirimden önceki fiyatının, tarife ve fiyat listelerinin etikette gösterileceği ifade edildi.