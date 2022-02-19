Gerçek indirim devletin marketinde! Vatandaşın yüzü güldü

TARIM KREDİ DE TMO GİBİ OLSUN

Daha yaygın şube ağına sahip ve yine bir kamu teşebbüsü olan Tarım Kredi Marketlerinde fiyatların TMO gibi olması bekleniyor. En yaygın zincir marketlerde de fiyatlar, TMO'ya göre yüzde 15-20 civarında yüksek... Daha ulaşılabilir şubelere sahip olan Tarım Kredi Marketlerinde de fiyatların, TMO ile aynı olması için önümüzdeki günlerde bir adım atılabileceği belirtiliyor.

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