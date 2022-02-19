Gerçek indirim devletin marketinde! Vatandaşın yüzü güldü

Fahiş düzeyde seyreden market ve hal fiyatları günlerdir kamuoyunda en çok tartışılan konuların başında geliyor. Kamuoyundan yükselen tepkiler düzenleyici ve regüle edici kurumları harekete geçirdi. Bu kapsamda TBMM'de hazırlıkları devam eden Hal Yasası için çalışmalar hızlandı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre KDV indirimi öncesinde zam yapan sektörler hakkında teker teker soruşturmalar başladı. Son olarak bir devlet kurumu olan Toprak Mahsulleri Ofisine ait TMO Marketlerinden de, vatandaşlara oldukça uygun fiyatlarla temel gıda ürünü satışları yapılmaya başladı. Yüzde 7 KDV indirimine ek olarak da yapılan düşüşler etiketlere yansıdı.
Gündemdeki en önemli gıda maddesi olan 5 litre ayçiçeği yağı; Anadolu'daki TMO marketlerde 92,50 TL, İstanbul'da ise 94 TL'den vatandaşlara sunuldu. TMO Marketlere akın eden vatandaşlar "Ucuz fiyat için market market dolaşıyoruz. Ama hep aldatmaca var, önce fiyatlar yükselmiş, arkasından indirim!.. Kendi ceplerine indiriyorlar. Devletin, hükûmetin indirdiği yüzde 7'yi bile ceplerine alıyorlar. Ama Toprak Mahsulleri Ofisinin marketinde gerçek indirimleri ve uygun fiyatları görebiliyoruz. Devletimizen Allah razı olsun. Demek ki isteyince bu fiyatlardan da satış yapılabiliyormuş" diyerek memnuniyetlerini dile getiriyor.