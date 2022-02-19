İnvestco Holding halka arz hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İnvestco Holding halka arz ne zaman?

SPK, VakıfBank ve Halkbank'ın sermayelerinin 13.400.000.000 lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK, Bireysel portföy yönetim hizmeti verilen müşteri için yapılan işlemler neticesinde,Hedef Holding A.Ş. paylarının halka arzında Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım esaslarına uygun olmayan bir duruma sebep olunması nedeniyle Aura Porföy Yönetimi ve Strateji Portföy Yönetimine toplam 691 bin 678 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

İNVESTCO HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

Koleksiyon Mobilya halka arz ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Sorunun cevabı belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.