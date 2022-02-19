Zincir marketlerdeki fırsatçılığın nedeni sadece kâr hırsı mı? Kemal Kılıçdaroğlu ile yatlarda buluşan marketçiler kim?





Onlar fiyatları yükselttikçe umudunu ekonomik krizlere bağlayan muhalefet partileri de sevinç çığlığı atıyor. Geldiğimiz noktayı Sabah'ın yeni Ekonomi Müdürü Sevgili Dilek Güngör'ün şu tespiti özetliyor:

"Belli ki, zincir marketler zincirlerini kırdı!

Devlete bile kafa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü.

O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler!"



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AHABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR

Ses getiren yazıdan sonra Mahmut Övür A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Övür'ün A Haber canlı yayınında söyledikleri:

"Gerçekten çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bir taraftan seçimler yaklaşıyor muhalefet ise 'erken seçim' diye bağırıyor. 6'lı masalar oluşuyor ve farklı algı operasyonlarının yaşandığı bir süreç var ortada.

Özellikle son 5-6 yıldır yapılan seçimlerde içinde iş dünyasının olduğu bir tavır var. 2018 öncesi bir soğan patates meselesi yaşadık. İnanılmaz bir durum. Bir bakıyorsunuz ülkede soğan ve patates bitiyor. Burada bir el var.