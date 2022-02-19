Önce bindirim sonra indirim oyununa son! Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor





DEPOZİTO DA YAZACAK

Yönetmelik değişikliğiyle, etiket ve listelerin Türkçe yazılması, ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa bu bedelin tutarının da belirtilmesi hüküm altına alındı.





STOKÇULUĞUN CEZASI ARTTI

STOKÇULUK yaptığı belirlenen işletmelere 2 milyon liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yönetmelikle; üretici, tedarikçi, perakende işletmelerden stokçuluk yaptığı belirlenenler için öngörülen 50 bin liradan 100 bin liraya kadar olan ceza tutarları, kanundaki yapılan düzenlemeye paralel olarak "100 bin liradan 2 milyon liraya kadar" şeklinde değiştirildi. Fahiş fiyat uygulaması belirlenen işletmelere uygulanacak 10 bin liradan 100 bin liraya kadar ceza tutarları aynı kaldı.



