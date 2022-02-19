Önce bindirim sonra indirim oyununa son! Yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor

KRİTERLER DEĞİŞTİ
Ticaret Bakanlığı yönetmeliğiyle, vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirterek, "1 Mart'tan itibaren indirimli ürünlerin etiketinde, indirimden önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimler son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden yapılacak" dedi.
TARİFE YER ALACAK
İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indiriminden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı, oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak. Bir malın etiketinde 'malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dahil fiyatı' yer alacak. Satışa sunulan malın etiketinde, net miktar üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatı veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatı ile ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarının da yer alması öngörülüyor.