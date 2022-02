Son dakika: Gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.

Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz."

"ENFLASYONLA MÜCADELE SAFINA HERKESİN KATILMASINI İSTİYORUZ"

Erdoğan, üretim çarklarının "harıl harıl çalıştığına" dikkati çekerek, "İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız her ay rekor tazeleyerek artıyor. Uluslararası yatırımcıların ülkemize olan ilgilerinde gözle görülür bir atış var. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak büyük hareketliliğin işaretlerini şimdiden alıyoruz. Tek yapmamız gereken, bu süreci milletimizi enflasyona ezdirmeden geçirmektir. Bunun için enflasyonla mücadele safına herkesin katılmasını istiyoruz. Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz aynı orandaki indirim de aynı amaca yöneliktir." ifadelerini kullandı.