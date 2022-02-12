Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni ekonomi paketini açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli" çerçevesinde, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, piyasadaki çatı kuruluşlar, kamu ve özel banka temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği toplantıda bir dizi tedbir ve destek açıklayacak.
İŞLETMELERE VE İHRACATÇILARA FİNANSAL DESTEĞİN AYRINTILARI DA NETLEŞECEK
Programda, fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli destek, tedbir ve teşvik paketinin yanı sıra, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara yönelik finansman destek paketi de duyurulacak.
Nebati, başta emtia fiyatlarındaki artışlarla son dönemde küresel bir sorun haline gelen enflasyon karşısında kapsamlı bir yol haritasına ilişkin bilgi verecek.
Piyasanın merakla beklediği toplantıda açıklanacak tedbir ve desteklerin, özellikle son dönemde yaşanan fiyat artışlarının olumsuz etkilerini azaltmada faydalı olması öngörülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN, BAKAN NEBATİ'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklanacak ekonomi paketine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi dün akşam kabul etti. Bugün açıklanacak pakete ilişkin görüşme gerçekleştirildi. Son düzenlemeler yapıldı.