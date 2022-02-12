Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeledi: Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indi! Marketlerde indirim kapıda

PAZARTESİ GÜNÜDEN İTİBAREN YÜZDE 7 İNDİRİM BEKLİYORUZ

Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada rehberimiz insanı yaşat ki devlet de yaşasın düsturu olacaktır.

Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

ENFLASYON İLE MÜCADELE SAFHINA HERKESİN KATILMASINI İSTİYORUZ

Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır. İstihdam da tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz.

Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1!e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.