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    • 12.02.2022 15:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeledi: Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indi! Marketlerde indirim kapıda

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunarak yeni ekonomi destek paketini açıkladı. Programa canlı olarak bağlanan Başkan Erdoğan, yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV müjdesini vererek "Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet olarak ürünlerde yüzde 7 indirim yapmış olduk. Vergi indirimi enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım haline gelmektedir. Düzenlemeyi yarın Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Bu gıda ürünlerinde yüzde 7'lik bir indirim anlamına gelmektedir. Gıda sektöründen de aynı bir fedakarlığı bekliyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Diğer sektörlerden de aynı indirimi yansıtacak bir yaklaşım bekliyoruz." dedi.

    Gıdada KDV indirimi müjdesi

    Başkan Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan'dan önemli açıklamalar


    Gıda ürünlerinde fiyatları düşürecek müjdeyi duyuran Erdoğan, "Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

    Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi destek paketi programında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:

    Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

    SON DAKİKA: GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ MÜJDESİ

    Bugün bu adımlarından birinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylamak üzere bir aradayız. Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz.

    PAZARTESİ GÜNÜDEN İTİBAREN YÜZDE 7 İNDİRİM BEKLİYORUZ
    Bu vergi indirimi enflasyon ile mücadelede önemli bir kazanım anlamıma gelmektedir. Yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada rehberimiz insanı yaşat ki devlet de yaşasın düsturu olacaktır.

    Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

    ENFLASYON İLE MÜCADELE SAFHINA HERKESİN KATILMASINI İSTİYORUZ
    Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır. İstihdam da tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz.

    Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1!e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.


        BAKAN NEBATİ YENİ PAKETİ AÇIKLADI
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

        Nebati, yastıkaltı altınlar ile ilgili sisteme ilişkin, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere 1.500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz." dedi.

        Bakan Nebati, yeni uygulama kapsamında vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceği ve bu altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini söyledi.

        6 ay ödemesiz kredi verilecek

        Bakan Nebati, "(Sisteme kazandırılan altınların) Karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek." ifadelerini kullandı.

        "ENFLASYONLA İLGİLİ TEDBİRLERİ DE HEP BERABER ALACAĞIZ"
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonu tetikleyecek adımlara da hep beraber göğüs gereceğiz. Kazanırken, tasarruf ederken beraberiz, enflasyonla ilgili tedbirleri de hep beraber alacağız." ifadelerini kullandı.

        Son Dakika! Mart'ta bin 500 kuyumcu ile başlıyor

        Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta kullanıma sunulacağını bildirdi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeledi: Gıda ürünlerinde KDV yüzde 1'e indi! Marketlerde indirim kapıda
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