Başkan Recep Tayyip Erdoğan gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranlarının yüzde 1'e düştüğünü duyurdu. Bu açıklama sonrası arama motorlarında KDV indirimi hakkında araştırmalar arttı. Peki, KDV indirimi ne zaman başlıyor? Hangi ürünlerde KDV indirimi olacak? Temel gıda ürünleri KDV indirimi kaç oldu? İşte haberin detayı...
KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başkan Erdoğan, üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlayacaklarını bildirdi.
Düzenlemeye dair imzayı konuşmasının başında attığını anımsatan Erdoğan, bu düzenlemenin ülkeye, millete ve sektörlere hayırlı olmasını diledi.
Erdoğan, "Enerjiden gıdaya kadar her alanda milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda yürürken hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehberimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi olacaktır." diye konuştu.
Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.
Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz."