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    • Ekonomi
    • 12.02.2022 16:52
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    • 12.02.2022 17:05
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    Başkan Erdoğan gıdada KDV indirimi müjdesini verdi! Şimdi sıra marketlerin etiketleri değiştirmesinde

    Gıdada fiyatları düşürecek müjdeyi veren Başkan Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8’den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdiğini belirterek, "İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik ‘KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına’ kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan gıdada KDV indirimi müjdesini verdi! Şimdi sıra marketlerin etiketleri değiştirmesinde

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'i indirildiği müjdesini verdiğini belirterek, "İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Gıdada %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz

    Avdagiç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamada, bugün hem vatandaşlara hem de üretici kesime yönelik açıklanan desteklerin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakalanılan istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını ifade eden Avdagiç, "Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma'nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını aktararak, "Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli'nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    "HÜKÜMETİMİZ ADIMI ATTI, BUNU TAÇLANDIRMAK VATANDAŞIMIZIN, REEL SEKTÖRÜMÜZÜN ELİNDE"
    Şekib Avdagiç, "Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Reel kesimin yeterli krediye ulaşamamasındaki en büyük nedenin tasarruf açığı olduğunu belirten Avdagiç, "Tüketim olmadan üretim olmayacağı gibi, tasarruf olmadan da yatırım olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

    Avdagiç, açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredi paketine ilişkin ise "Reel sektöre KGF desteğiyle sağlanacak 60 milyar liralık kredi paketini de özellikle yatırımlara ağırlık vermemiz gereken bu dönemde 'maksada hasıl' olacak bir teşvik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Şekib Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Burada bakanımız üçlü bir yapı açıkladı. Birincisi işletme harcamaları destek paketi, ikincisi katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırım destek paketi ve üçüncüsü ihracat destek paketi. Böylelikle her katmandaki işletmeye yönelik bir finansman desteği söz konusu olacak. Harcamaların belgelendirilmesi, işletme kredi kartlarıyla kullanım ve refinansmana kapalı olması gibi tedbirler amacın hasıl olmasına büyük katkı verecek. Bu da kaynağın tamamının üretim, ihracat ve işletme sermayesi olarak kullanılacağını bize anlatıyor."

    İTO Başkanı Avdagiç, enflasyona yönelik hükümetin ortaya koyduğu proaktif mücadelenin de yılın ikinci yarısından itibaren meyvelerini vereceğine inandıklarını kaydederek, "Bakanımızın açıkladığı 'fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler' içinde yer alan öngörülü tespitlerinin uygulanmasının gerekli ve ehemmiyetli olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "İTO ÜYELERİMİZİ VE İŞ DÜNYAMIZI, EN AZ YÜZDE 7 İLAVE İNDİRİM YAPMAYA DAVET EDİYORUM"
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiği müjdesini verdiğini anımsatan Avdagiç, şunları kaydetti:

        "Bunu halkımızın pahalılıktan korunması yönünde ciddi bir adım olarak görüyoruz. İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik 'KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına' kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum. Türk iş dünyası, bu zor günleri fedakarlıkla aşılacağının bilincinde. Bugüne kadar bunu açık ve seçik gösterdi, bundan sonra da göstereceğine yürekten inanıyorum."

        "İŞLETMELER KDV İNDİRİMİNİ FİYATLARA YANSITMALI"
        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin kararı olumlu bulduklarını belirterek, "Temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı." ifadelerini kullandı.

        Palandöken, yazılı açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Esnafın uzun süredir temel gıdada KDV indirimi beklediğini belirten Palandöken, "KDV indirimini çok olumlu buluyoruz. İndirimin fiyatlara yansımasını, temel gıdada fiyatların düşmesini bekliyoruz. İşletmeler KDV indirimini fiyatlara yansıtmalı. Pazartesi gününden itibaren KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı çok iyi denetlenmeli. İndirim, esnafı da vatandaşı da kısmen rahatlatacaktır. Maliyetler artmaya devam etmezse bu KDV indirimi, fiyat artışlarında zirveden dönüşün başlangıcı olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        KDV indirimiyle Hazinede bir gelir kaybı beklemediklerini ifade eden Palandöken, tersine vergi gelirlerinde artış olacağını savundu.

        Palandöken, toptan ve perakende satışlardaki KDV oranının eşitlenmesiyle esnafın üzerindeki vergi yükü düşeceği için kayıt dışılığın da azalacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

        "Kayıt dışı ekonominin azalmasıyla Hazinenin gelirleri daha da artacaktır ancak sadece temel gıdada değil, tüm gıda ürünlerinde KDV oranının aynı olması gerekir. Gıda ürünlerinde KDV oranı aynı olursa hem KDV uygulaması kolaylaşır hem de kayıt dışılık büyük ölçüde ortadan kalkar. Zorunlu tüketim ürünlerinden vatandaşların en çok talep ettiği temizlik ve gazlı içecek ürünlerinde de aynı şekilde KDV yüzde 1'e düşürülürse enflasyon daha erken geriler."



            TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: "KDV İNDİRİMİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
            Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

            Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

            KDV indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

            ATO BAŞKANI BARAN: "GIDADAKİ KDV İNDİRİMİ ENFLASYONUN İNMESİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"
            Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

            Baran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

            Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, söz konusu kararın açıklandığı "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı"na katılım sağladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

            "Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan yatırım, ihracat ve işletme harcamaları destek paketlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. KDV düzenlemesini büyük sevinçle karşıladık. ATO üyelerimizin de talepleri arasında yer alan temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, ekonomik çarkların daha hızlı dönmesine vesile olacaktır. Gıdadaki KDV indirimi enflasyon rakamlarının inmesine katkı sağlayacaktır."

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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan gıdada KDV indirimi müjdesini verdi! Şimdi sıra marketlerin etiketleri değiştirmesinde
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