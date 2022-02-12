Başkan Erdoğan gıdada KDV indirimi müjdesini verdi! Şimdi sıra marketlerin etiketleri değiştirmesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, üçlü KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele tedbirlerinin, son aylarda yakalanılan istikrarı kalıcı yapmaya yönelik katkısı olacağını ifade eden Avdagiç, "Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için ilk defa somut bir adım ortaya konuldu. Alın teriyle ülkesinde kazanıp, ülkesinde taş üstüne taş koyan Fatma'nın, Ahmet'in birikimini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, yerli ve milli üretimin gerçekleştirilmesi, yerli teknolojinin geliştirilip devamlılığının sağlanmasının ancak yerli sermaye ile mümkün olacağını aktararak, "Yabancı sermayeyi elbette memnuniyetle ve takdirle karşılıyoruz. Öte yandan Türkiye'nin yerli sermaye ile yerli üretimi ivmelendirmesi gerekiyor. Yerli sermayeyi sağlayacak olan Türk halkıdır. Türk halkının birikimidir. Türkiye Ekonomi Modeli'nin bize kazandıracağı en büyük kazanım yerli üretimin odağına yerli sermayeyi yerleştirmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"HÜKÜMETİMİZ ADIMI ATTI, BUNU TAÇLANDIRMAK VATANDAŞIMIZIN, REEL SEKTÖRÜMÜZÜN ELİNDE"

Şekib Avdagiç, "Hükümetimiz adımı attı, bunu taçlandırmak vatandaşımızın, reel sektörümüzün elinde. Kur Korumalı Mevduata olan teveccühün bugün tanıtılan enstrümanlara da olacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.