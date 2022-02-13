SON DAKİKA! KDV indirimi sonrası ürünlerin yeni fiyatları! Temel gıdada KDV yüzde 1’e indi: Hangi ürün ne kadar?

KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için marketleri dolaştık. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünleri sepete ekledik. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırladık.