SON DAKİKA! KDV indirimi sonrası ürünlerin yeni fiyatları! Temel gıdada KDV yüzde 1'e indi: Hangi ürün ne kadar?
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinde KDV'nin 7 puan indirilmesi market alışverişine yansıyacak. Peki hangi ürünün fiyatı ne kadar düşecek? İşte yüzde 1 KDV sonrası yeni fiyatlar....
13.02.2022 07:24
- Son Güncelleme: 13.02.2022 07:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinin KDV'sinde 7 puanlık indirim market sepetinde hissedilecek. Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düşecek.
KDV oranlarının rafta olası fiyat etkisini araştırmak için marketleri dolaştık. Bir evde temel ihtiyaç olan ürünleri sepete ekledik. Pirinç, nohut, kuru fasulye, makarna, çay, süt, beyaz peynir, yoğurt, yumurta, ayçiçek yağı, zeytinyağ, tereyağı, şeker, dana kuşbaşı ve kıymadan oluşan 15 farklı üründen iki farklı sepet hazırladık.