Elon Musk’ın Başkan Erdoğan'ı ziyaretinin sırrı 4 yıl sonra ortaya çıktı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Elon Musk ve Başkan Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Başkan Erdoğan, "Sevgili dostum" dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, "Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

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