Elon Musk’ın Başkan Erdoğan'ı ziyaretinin sırrı 4 yıl sonra ortaya çıktı

Elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye'de kurduğu Tesla Motorları şirketiyle tüm modellerini ülkemize getiriyor. Modeller arasında, Tesla'nın en ileri teknolojili ve en hızlı modeli Tesla S de var. Türkiye'deki şirketin sermayesini 50 milyon lira nakit ödeyerek arttıran Elon Musk, iş görüşmesini bizzat yaparak 2015 yılından bu yana Lufthansa Havayolları'nın Türkiye-Irak CEO'su olarak görev yapan ve şirketin yüzde 20 büyümesinde büyük pay sahibi olan Kemal Geçer'i transfer etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: SEVGİLİ DOSTUM
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Başkan Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Elon Musk ve Başkan Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Başkan Erdoğan, "Sevgili dostum" dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, "Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.
SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Bu görüşmelerin ardından, 19 Aralık 2021'de Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B, SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Ancak, Elon Musk'un Türkiye'ye ilgisinin sadece SpaceX'le ilgili olmadığı ortaya çıktı. Elon Musk, Türkiye'de ana sermayesi 710 bin TL olan Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi için geçen ay 50 milyon TL sermaye arttırımına gitti. Bu ticari girişimin gerisinde ise Elon Musk'un Tesla otomobillerini Türkiye'de de satmak istemesi yatıyordu.
TESLA'YA 'HAVACI' CEO