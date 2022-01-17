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Haberler Ekonomi Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Paranın patronlarının yüzü pandemi döneminde de güldü. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu. Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet'in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

17.01.2022 10:19 - Son Güncelleme: 17.01.2022 10:20
Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam'ın "Eşitsizlik Öldürür" isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

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Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet'in toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... Dünyanın en zenginleri korona döneminde servetine servet kattı

Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, az gelişmiş ülkelerdeki yoksul kişilerin Kovid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

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