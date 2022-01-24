Cuma günü hesaplarda! Milyonlarca çalışan alacak! En az 1.550 TL ödenecek! En düşük ise brüt 8.673 lira olacak

Ve sonunda belli oldu. Peş peşe açıklamalar yapıldı. Hem ödeme tarihleri hem de ödenecek net tutarlar belli oldu. Kamu pazarında çalışan işçilerin ikramiye tarihleri belli oldu. İlk ödeme 28 Ocak'ta. En düşük ikramiye ise brüt 8.673 lira olacak. 700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödemeler başlıyor. Her sene 52 gün üzerinden ek tediye (ikramiye) alan işçilerin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 26 günlük ikramiyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, başka yarısı 29 Nisan'da ödenecek. Öte yandan e3mekli aylıkları, EYT ve 3600 ek gösterge detayları haberimizde.
TEMMUZ AYINDA NETLEŞECEK!
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ilaveten yapılacak ek tediye ödemesinin tamamı ise
23 Aralık'ta verilecek. İşçilere her sene 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar senenin ilk %50 sinde ödenirken, senenin ikinci %50 sinde Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İkinci 26 günlük ödeme takvimi de Temmuz ayında belirleniyor.
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KAÇ PARA ÖDEME YAPILACAK?
Faruk Erdem'in günümüz köşesinden aktardığına göre, işçilerin ikramiyeleri brüt ücretten hesaplanıyor, SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme yapılıyordu. Bu sene asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Aynı vakitte bütün maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da gelir vergisinden istisna tutuldu.
Asgari ücretli bir işçiye bu sene 52 gün üzerinden brüt 8 bin 673 lira (13 günlük brüt 2 bin 168 lira) ödeme yapılırken, ücretlerdeki gelir ve damga vergisi istisnasının bu ödemeye de uygulanıp uygulanmayacağı merak hususu oldu. Uygulanmazsa asgari ücretlinin eline bu sene 6 bin 200 lira 85 kuruş geçecek. Bu ay da 13 günlük ödeme olarak bin 550 lira 21 kuruş verilecek. Uygulanırsa da bin 171 lira 71 kuruşluk bir üstünlük meydana çıkacak.
Bu halde asgari ücretli işçiye bu sene 7 bin 372 lira 56 kuruş ödeme yapılacak. Bu ayki 13 günlük ödeme kapsamında hesaba bin 843 lira 14 kuruş geçecek.