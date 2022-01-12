Fahiş fiyat artışı sonrası dikkat çeken öneri: Gıda ürünleri ihracatı kısıtlansın!

Gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışlarına karşı hükümetin aldığı tedbirler ve yaptığı denetimler sonucu zincir marketlere 2,7 milyar lira ceza kesilmişti.
TÜKETİCİYİ MAĞDUR ETMEMELİYİZ
Gıdada yaşanan fiyat artışının bir sebebinin de yurt dışına yapılan ihracat olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Acilen birçok temel gıda ürününe ve sebze-meyve ihracatına sınırlama getirilmelidir. Bütün dünyada gıda krizi konuşulurken, herkes kendi kendine yetme derdine düşmüşken, biz semeriyle seksene mal olan ihracat için tüketiciyi mağdur etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
İşte Dilek Güngör'ün bugünkü yazısı;
Türkiye'de sokağa çıkıp ufak çaplı bir saha araştırması yapsanız, herhalde katılımcıların yüzde 90'ı en önemli sorunun gıda fiyatları olduğunu söyler.
Ki, öyle de…
Tamam…
Gübreden zirai ilaca kadar üretim maliyetleri artıyor. Maliyet arttıkça çiftçi üretimi kısıyor. Kur seviyesi ihracatı cazip hale getiriyor. Kimse malını TL ile vadeli satmak istemiyor. TL ile içeriye satmak yerine dövizle yurtdışına satmayı tercih ediyor. Piyasanın tepkisi normal olabilir. Ama bu sefer de içeride fiyatlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Ondan sonra gıda enflasyonu yüzde 45'e yaklaşıyor.
Örneğin, domates… Bugün markete gittiğinizde en kötüsünün fiyatı 9 TL… Biraz daha iyisini alayım deseniz kilosuna 15-16 TL vermeniz gerek…
Hadi o kış sebzesi değil… Pırasaya bakın, 10 TL… Ispanak 8 TL… Havuç, karnabahar alsanız 6 TL'den aşağısı zor…