Marketlerdeki fiyat uçurumu artıyor! Tarladan markete 3.8 kat fark var

Başta sebze-meyve olmak üzere gıda ürünlerinin fiyatı üreticiden markete gelene kadar kat kat artıyor. Ürünlerin tarla-market fiyatı arasında büyük uçurum bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; havuç üreticiden kilogramı 1.49 liraya çıkıyor. Yine TÜİK'in Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, tüketiciye de ortalama 5.66 liraya ulaşıyor.
3.8 katlık bu fark, bazı marketlerde daha da büyüyor. Türkiye'nin yaygın iki marketinde 4.99-6.95 lira aralığında satılan 1 kilogram havucu, 8.95 liraya satan market de bulunuyor.