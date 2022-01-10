Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, iş insanları ve sanayiciler katıldı.
Toplantıda konuşan Mahmut Gürcan, 2003-2020 döneminde küresel ekonominin ortalama yüzde 3,4 büyürken, Türkiye ekonomisinin yüzde 5,2 büyüme başarısı kaydettiğini söyledi.
Gürcan, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3,1 daraldığını, Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 büyüme gerçekleştirdiğini hatırlattı.
İstihdamda salgının etkisi ile yaşanan kayıpların atılan adımlarla telafi edildiğini vurgulayan Gürcan, işsizlik oranının daha da gerilemesi için çaba sarf edeceklerini söyledi.
Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, salgın döneminde atılan adımlarla 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini, bunun da enflasyona katkı sağladığını kaydetti.
KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI
Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.