Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama! Kur korumalı TL mevduat hesabı 107,6 milyar liraya yükseldi

Fiyatlama davranışlarındaki bozukluğun etkisiyle yükselmekte olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmenin önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Gürcan, salgın döneminde atılan adımlarla 125,6 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçildiğini, bunun da enflasyona katkı sağladığını kaydetti.

KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI

Mahmut Gürcan, karşılıksız çek oranının 2017'de yüzde 2,5 ve 2018'de yüzde 2,8 olduğunu, 2021'de ise yüzde 1'e kadar gerilediğini bildirdi.