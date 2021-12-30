Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısının ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Mevdut sistemi ve Türk Lirası'na değer kazandıracak tedbirlerin ardından döviz kurları sert bir düşüş yaşamıştı.

Daha sonra marketler otomobil firmaları ve büyük şirketler peş peşe indirim açıklamaları yaptı. Ekonomi meselesi ülkenin gündemine otururken döviz kurlarında yine hafif hareketlenmeler başladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİBAŞKANI PROF. DR. GÖKSEL AŞAN'DAN EKONOMİ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk oldu ve ekonomi gündemine ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Vatandaşın enflasyondan korunmasını sağlayacak adımların geleceğini bildiren Göksel Aşan, yatırım yapmak isteyenlerin Kur Korumalı TL Mevdut sistemine geçmelerinin daha faydalı olacağını belirtti. Aşan doların yükselmesini bekleyenlerin 'getiri almadan boşuna beklememesi gerektiğini çünkü kurda bir stabiliteye gidildiğini kurda artışın minimalize olduğu bir döneme girildiğini söyledi.

DOLARDA ARTIŞ BEKLEMEYİN

Aşan dolarda yükseliş bekleyenlere ilişkin şunları söyledi:

"Hep söyleniyor. '17'den döviz aldılar 12'den satıyorlar insanlar mağdur oldu.' Şunu söyleyeyim elinde Türk Lirası bulunduran ve bu işlemi yapanlar için ciddi bir zarar oldu. Onları şunu tavsiye ediyorum. Şöyle bir davranış biçimi var; Biz 2 sene önce Finans Ofisi'nde bir 15 bin katılımcılı bir anket hazırlamıştık. Tamamen tesadüf aslında şunu sormuştuk; '10 bin liralık 1 yatırımınız var 9 bin liraya düşerse ne yaparsınız?' Toplumun yüzde 37'si 'Bir şey yapmam beklerim tekrar oraya çıkması için' yüzde 8'i diyor ki; 'Düştüğü yerden alırım dengelemeye çalışırım' yarısı da 'hemen çıkarım' diyor. diğer yarısı da 'Bir kısmından çıkar bir kısmını bırakırım' diyor.

Bunu şundan dolayı 'Beklerim' diyenler için söylüyorum. "17 Liradan aldım düştü şimdi nasıl 12 liradan satayım" diyenler için söylüyorum beklediklerinde kur nereye çıkacaksa zaten "Kur Korumalı TL Mevdut" onu garantiliyor. Ne olacak 17 mi olacak 18 mi olacak onu zaten hiç beklemesinler. O seviye neyse mevduat zaten veriyor. Çıkmayacaksa da zaten hiçbir getiri almadan beklemelerinin gerçekten bir rasyonalitesi yok.

Zaten devlet diyor ki; 17'ye de çıksa zaten ben bu farkı sana vereceğim. Neden bekliyorsun? Bir tek sebebi olabilir 'Arada dalgalanmalar olacak ben oraları yakalayacağım. Yükselince satacağım düşünce alacağım.' Çok profesyonel değillerse bunu da tavsiye etmem çünkü kurda bir oynaklık olacağı döneme gitmiyoru. Artışların ya da azalışların minimalize olacağı bir döneme gidiyoruz"

ENFLASYONDA MART AYINA DİKKAT

Prof. Dr. Göksel Aşan, Türkiye'nin enflasyon sorununu bir daha geri dönmemek üzere çözeceğini belirtirken, Mart ayına dikkat çekti.

Aşan şunları söyledi:

EKONOMİDE YENİ MODEL

"Bu modele ben çok inanıyorum. Biz, bütün arkadaşlarımızla ekip olarak çok inanıyoruz, çok da arkasında duruyoruz. Bu model başarıyla yürütülürse, önümüzdeki sene biraz daha aşağıya gelecek enflasyon.

''ENFLASYONU GERİ DÖNMEMEK ÜZERE KALDIRACAĞIZ''

Bu modelin başarılı olması halinde biz birkaç sene sonra enflasyon denilen hikayeyi bir daha dönmemek üzere çözeceğiz. Çünkü işin temelini düzeltiyor aslında bu süreç. Enflasyonun bir daha bugün yaşadığımız gibi geri dönmemek üzere ortadan kalkacağı bir döneme doğru gideceğiz.

FİYATLARDA YAPIŞKANLIK SORUNU

Dünyada büyük bir çalkalanma falan olursa elbette dünya ile beraber enflasyon yaşayabiliriz. Elbette fiyatlarda bir yapışkanlık sorunu var. Fiyatlar kurdan, şundan bundan bir noktaya çıkıyor. Sonra onu o noktaya çeken sebepler ortadan kalkıyor ama bu sefer o başladığı yere geri dönmüyor. Tam orada da belki kalmıyor ama ortalarda bir yerlerde kalıyor. Ben Aralık için bu yapışkanlığın çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu yaşadığımız süreçteki o ileri dönük fiyatlama davranışından ötürü bunu söylüyorum. Orada bir yapışkanlık görmüyorum, büyük olasılıkla yaşamayacağız.

Perakende sektöründen bir açıklama gelmiş, 'Ocak ayında yüzde 40 civarında indirim bekliyoruz' diye. Nereden geliyor? Normalde kur hareketi yüzde 40 değil. Yüzde 33 civarlarında. Niye geliyor yüzde 40? Çünkü perakende sektöründe birçok ürün kur 17 TL iken 20 TL ile fiyatlandı.

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Tamamen benim kanaatim: Ben Mart'ta yıllık enflasyonun pik yapacağını Mart ayından sonra yıllık enflasyonda düşüşün başlayacağını düşünüyorum."