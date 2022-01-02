Uzmanlardan Borsa İstanbul'la ilgili çarpıcı tahmin: 2022'de yeni rekor yolda

Küresel pay piyasaları için 2022'de önemli risk unsurları bulunsa da analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 3.000 puana çıkabileceğini belirtiyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin bu yıl alış ağırlıklı seyrini koruması bekleniyor.
Küresel bazda artan enflasyon baskısı sonrası "şahinleşen" önemli merkez bankaları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, pay piyasaları için başlıca risk unsurları olmayı sürdürüyor.
AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şahinleşen" merkez bankaları nedeniyle gözlerin özellikle ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildiğini ifade ederek, "Son toplantıda 3 faiz artışından bahseden ve tahvil alımında azaltımı sürdüren Fed'in ne kadar şahin olacağı, yüksek seviyelerde işlem gören ABD borsaları ve buna paralel tüm borsalar için kritik önemde." dedi.
Paksoy, 2022'nin, borsalar için oynaklığın arttığı ve ara ara her iki yönde sert hareketlerin görülebileceği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, S&P 500 endeksinin 4.600-4.700 üzerinde kaldıkça küresel pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini desteklemesinin bekleneceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da son dönemde yaşanan yükselişin önemli bir bölümünün çok sert bir düşüş ile geri verildiğini kaydeden Paksoy, şimdilik bu düşüşün sindirilmeye çalışıldığını, yükseliş trendinin ise hala teknik ve temel gerekçelerle masada olduğunu ifade etti.
Yurt dışı piyasalarda yaşanabilecek gelişmeler dışında yurt içi piyasalarda da gündemin yoğun olduğuna işaret eden Paksoy, 2022'de gözlerin ağırlıklı olarak yeni ekonomik modelin getireceği sonuçlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımları, yapısal reform süreci, yüksek seyreden enflasyon ve buna bağlı dolar/TL ve tahvil tarafındaki hareketlerde olacağını bildirdi.
Yeni rekorlara rağmen dolar/TL tarafında yaşanan sürece bağlı olarak Borsa İstanbul'un hala net ucuzluğunu koruduğunu belirten Paksoy, "Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin iç ve dış dinamiklerinde çok negatif kırılmalar olmadıkça dolar bazlı 1,85, 2,00 ve 2,20-2,50 sent sıralı hedefler yıl boyunca masada olacak." dedi.