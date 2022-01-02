Uzmanlardan Borsa İstanbul'la ilgili çarpıcı tahmin: 2022'de yeni rekor yolda

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "şahinleşen" merkez bankaları nedeniyle gözlerin özellikle ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildiğini ifade ederek, "Son toplantıda 3 faiz artışından bahseden ve tahvil alımında azaltımı sürdüren Fed'in ne kadar şahin olacağı, yüksek seviyelerde işlem gören ABD borsaları ve buna paralel tüm borsalar için kritik önemde." dedi.

Paksoy, 2022'nin, borsalar için oynaklığın arttığı ve ara ara her iki yönde sert hareketlerin görülebileceği bir yıl olma potansiyeli taşıdığını belirterek, S&P 500 endeksinin 4.600-4.700 üzerinde kaldıkça küresel pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini desteklemesinin bekleneceğini söyledi.