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    • Ekonomi
    • 10.01.2022 15:14
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    • 10.01.2022 15:14
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    20 TL'lerde yeni dönem! Merkez Bankası duyurdu

    Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

    20 TL’lerde yeni dönem

    Merkez Bankası E9 Emisyon Grubu VI. Tertip 20 Türk Lirası Banknotların bugün itibarıyla tedavüle verileceği açıkladı.

    Merkez Bankası'ndan konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    1211 sayılı Kanun'un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 20 TL banknotlar 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir.

    Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II., III., IV. ve V. tertip 20 TL banknotlara kıyasla, VI. tertip 20 TL banknotlardaki imzalar Başkan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener'e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

    Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV.ve V. tertipleriyle tamamen aynıdır.

    I., II., III., IV., V. ve VI. tertip banknotlar birlikte tedavül edecektir.

    Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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    Haberler Ekonomi 20 TL'lerde yeni dönem! Merkez Bankası duyurdu
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