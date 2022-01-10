İşsiz olanlara verilecek! Başvuru yapanlar anında en düşük 2.137 TL en fazla ise 4.272 TL alabilecek! İŞKUR açıkladı!

Asgari ücret zamlarından sonra gözler işsiz kalan vatandaşlara çevrilmişti. Bu anlamda İŞKUR tarafından aylık olarak verilen işsizlik maaşına 2022 yılında zam yapıldı. Kendi talebi ya da eksikliği dışında işsiz kalan vatandaşlara herkesin bildiği gibi devlet doğrultusundan işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Bu ödeme belirli şartları karşılayan kişilere veriliyor. 2022 senesinde asgari ücrete oluşturulan zam ardından asgari ücret 4 bin 250 liraya arttırılmıştı. Bu durumda 2022 senesinde işsizlik maaşı da yükselerek en düşük 2 bin 137 lira, en yüksek işsizlik maaşı ise 4 bin 272 liraya yükseldi.
2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
- En düşük işsizlik maaşı 2.137,00 TL
- Orta kademe işsizlik maaşı 2.541,00 TL
- En yüksek işsizlik maaşı 4.272,00 TL
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ALINIR?
Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 sene içerisinde;
600 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
900 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
1080 gün sigortalı olarak çalışıp, işsizlik sigortası pirimi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün vakit ile işsizlik ödeneği verilir.
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2022 İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
İşsizlik maaşı alınabilmesi amacıyla yasaca öngörülmüş bir dizi koşul bulunmaktadır. Bu koşullar karşılanmadığı takdirde söz hususu ödenek alınamaz. Karşılanması gereken koşullar ise şu şekildedir:
Ödeneği alabilmek isteyen işçinin iş sözleşmesinin sonlandığı andan itibaren geriye yönelik yüz yirmi günlük vakit içerisinde primlerin ödenmiş olması,
İşçinin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren geriye yönelik son üç sene vakit içerisinde en az altı yüz prim günü çalışmış olması,