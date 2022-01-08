Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre kadınlar internetten alışverişi erkeklerden daha çok yapıyor

Rapordan yapılan derlemeye göre, tüketicilerin yüzde 28,7'si internetten veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle (Tele alışveriş ve benzeri) alışveriş yapıyor.

İnternet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapanların oranı kadınlarda yüzde 31,8, erkeklerde yüzde 25,6 olarak tespit edildi.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ ARTIYOR