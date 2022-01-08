Ticaret Bakanlığı'nın raporuna göre kadınlar internetten alışverişi erkeklerden daha çok yapıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin bilinç düzeylerinin dönemsel olarak saptanmasına ve alışveriş yaparken nelere dikkat ettiklerine ilişkin "Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırma Raporu" hazırladı.
Rapor, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle 2020 yılında yapılan anket verileri analiz edilerek oluşturuldu.
Bu sayede, tüketicilerin hakları ve korunmaları konusunda bilinç ve bilgi düzeylerinin, satın alma ve tüketim eğilimlerinin, tutum ve davranışlarının saptanarak, Türk tüketicisinin profilinin ve yıllar itibarıyla değişiminin ortaya konulması amaçlandı.
Rapordan yapılan derlemeye göre, tüketicilerin yüzde 28,7'si internetten veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle (Tele alışveriş ve benzeri) alışveriş yapıyor.
İnternet veya internet dışında diğer mesafeli yöntemlerle alışveriş yapanların oranı kadınlarda yüzde 31,8, erkeklerde yüzde 25,6 olarak tespit edildi.
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