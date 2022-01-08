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    • Ekonomi
    • 09.01.2022 12:45
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    • 09.01.2022 12:45
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    Avans dönemi başladı! Paranızı hemen alın! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilikte flaş gelişme! Yüzde 50 oranında...

    Yeni düzenlemeyle eş güdümlü Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği hallerde sistemden ayrılmadan evvel devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar ödeme yapılabilecek. Yatırılan anapara ve nemasının yarısına kadarlık alanı avans olarak çekilebilecek. Kısmen oluşturulan ödeme tutarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleşebilecek. Kurum'un belirleyeceği kapsamda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi hallerde ödeme imkânı sağlanacak. Avans aldıktan sonra bir vakit sistemde kalınması gerekecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.

    takvim.com.tr
    Avans dönemi başladı!

    Evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi gereksinimler amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken tasarrufun yarısı, devlet katkısının ise yüzde 25'i katılımcılar doğrultusundan avans olarak çekilebilecek. Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir devre başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen meşru planlama ile düzenin cazibesini artıracak ve katılması teşvik edecek uygulamalar yaşama geçirilecek. Değişikliğin en göze çarpanı ise BES'ten avans çekebilme imkânının getirilmesi olurken, çalışanların tabi bulunduğu otomatik BES'e 45 yaşından büyük vatandaşlar da kendi istekleriyle katılabilecek.

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    DEVLET KATKISI ARTMIŞ DURUMDA

    Teklifteki düzenlemelerin başında, daha evvel belirtiler devlet katkısının yüzde 25'ten 30'a çıkartılması geliyor. 2022'de BES'e aylık 5 bin lira prim yatıranlara devlet de her ay 1.500 lira katkı sağlayacak. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkması, vakıf, sandık, derneklerdeki birikimlerin sisteme aktarımı, 18 yaş altındaki ilginin artarak devamı ile eş güdümlü düzenin bu senenin sonucunda 500 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşılması hedefleniyor. Çalışanların tabi bulunduğu sisteme 45 yaşından büyük vatandaşlar da kendi arzusuyla katılabilecek.

    % 50'YE KADAR AVANS HAKKI

    Yeni düzenlemeyle eş güdümlü Sigortacılık ve Özel emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirleyeceği hallerde sistemden ayrılmadan evvel devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç birikimin yüzde 50'sine kadar ödeme yapılabilecek. Yatırılan anapara ve nemasının yarısına kadarlık alanı avans olarak çekilebilecek. Kısmen oluşturulan ödeme tutarının yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde devlet katkısı hesabındaki tutardan da ödeme gerçekleşebilecek. Kurum'un belirleyeceği kapsamda evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma, bedelli askerlik gibi hallerde ödeme imkânı sağlanacak. Avans aldıktan sonra bir vakit sistemde kalınması gerekecek. Sistemde 60 bin lira birikimi olan 30 bin lirayı avans alabilecek. Devlet katkısı hesabından da avans olarak çektiği tutarın yüzde 25'i oranında 7 bin 500 lira ödeme yapılacak.

        3 YIL DOLMADAN ÇIKMAYIN

        Üç senelik vakit dolmadan sistemden ayrılanlar devlet katkısı alamıyor. Sistemde en az 3 sene kalanlara devlet katkısı hesabındaki tutarların yüzde 15'i, en az 6 sene kalanlara yüzde 35'i, en az 10 sene kalanlara yüzde 60'ı, on sene ve 56 yaş koşulunu eş güdümlü yerine getirenler ve vefat durumunda yüzde 100'ü ödeniyor. Maluliyet durumunda da yüzde yüzü yatırılıyor. Emekliliği hak edip parasını toplu olarak alanlar senelere sunulan ödeme planı yapanlardan vergi alınmıyor.

        1 MİLYON ÇOCUK SİSTEME GİRECEK

        Temmuz ayı itibarıyla sahip olunan sistem 18 yaş altındaki çocuklara da aynı şekilde uygulanıyor. Yedi aylık kısa bir sürede sisteme giren çocuk adedi 153 bine ulaştı. Çocukların BES hesabına yatırılacak her 100 liraya karşılık devlet 30 lira katkıda bulunuyor. BES, bundan sonra 18 yaş altı çocuklar bağlamında da kumbara vazifiyeti görüyor. Aile üyeleri amacıyla ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 30'luk devlet katkısından daha çok yararlanılıyor. Devlet katkısının yüz de 30'a çıkması anne, babaları çocukları amacıyla tasarruf etmeye daha da özendirecek. Bu kapsamda yılsonuna kadar 1 milyon çocuğun sisteme girmesi ön görü planlanıyor.

        Kaynak: Sabah
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