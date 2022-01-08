Avans dönemi başladı! Paranızı hemen alın! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilikte flaş gelişme! Yüzde 50 oranında...

Evlilik, ev alma, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi gereksinimler amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde biriken tasarrufun yarısı, devlet katkısının ise yüzde 25'i katılımcılar doğrultusundan avans olarak çekilebilecek. Hem emeklilik hem de birikim yapma yolunu açan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni bir devre başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen meşru planlama ile düzenin cazibesini artıracak ve katılması teşvik edecek uygulamalar yaşama geçirilecek. Değişikliğin en göze çarpanı ise BES'ten avans çekebilme imkânının getirilmesi olurken, çalışanların tabi bulunduğu otomatik BES'e 45 yaşından büyük vatandaşlar da kendi istekleriyle katılabilecek.

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