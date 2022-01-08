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    • Ekonomi
    • 08.01.2022 14:00
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    • 08.01.2022 14:28
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Bakan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.

    İstanbul’da ekonomi zirvesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla sektör temsilcileriyle yürüttüğü toplantılara devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçeklen toplantıda, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle görüşen olan Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşacak.

    Toplantıda, iş dünyası kadın temsilcileri de talep ve önerilerini dile getirecek.

    Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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    İstanbul’da ekonomi zirvesi
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasının kadın temsilcileriyle İstanbul'da buluştu
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