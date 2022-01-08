Asgari ücret, emekli maaşı, memur ve daha fazlası! Kim, kaç lira alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
Ocak ayı ile birlikte milyonların maaşı değişti. Her kesime farklı artışlar yapıldı. Enflasyon uygulandı, farklar oluştu. Peki hesaplar nasıl yapılacak? Kim, kaç lira alacak? AGİ uygulaması nasıl düzenlenecek? İşte tüm detaylar..
Emekliden memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar hemen herkesin maaşı Ocak ile birlikte değişti. Yeni asgari ücret ile işçilerin ve işsizlerin ödenekleri yükseldi.
Vergisiz asgari ücret uygulaması da başladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ve memurların maaşları artarken, sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaşın 2 bin 500 liraya çıkarılması, memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammının 2.5 puan artırılması da tüm hesapları değiştirdi.
Milyonların kafasında birçok soru da var. Özellikle yeni zam oranlarının nasıl uygulanacağı konusunda tereddütler bulunuyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması sonrasında, AGİ de tartışma konusu oldu. Yeni dönemle ilgili çalışanların tüm soruları ve cevapları şöyle:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Böylece oransal zamdan sonra 2 bin 500 liranın altında kalan maaşlar seyyanen zam ile 2 bin 500 liraya tamamlanacak.