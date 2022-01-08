Asgari ücret, emekli maaşı, memur ve daha fazlası! Kim, kaç lira alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar

Milyonların kafasında birçok soru da var. Özellikle yeni zam oranlarının nasıl uygulanacağı konusunda tereddütler bulunuyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması sonrasında, AGİ de tartışma konusu oldu. Yeni dönemle ilgili çalışanların tüm soruları ve cevapları şöyle: