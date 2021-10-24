Görülmemiş kıtlık! ABD’de kriz büyüyor! Boş rafları böyle doldurdular

ABD, ülke tarihinde görülmemiş bir kıtlık sorunuyla mücadele ediyor. Ülkedeki perakendeciler, tedarik zinciri krizinin getirdiği giderek artan çıplak rafları gizlemek için tuhaf yöntemlere başvuruyor.
Alışveriş yapanlar sosyal medyayı son haftalarda süpermarketler ve büyük mağazalardaki çıplak rafların görüntüleriyle doldurdu.
Durum kötüleştikçe mağazalar rafların boşluğunu tam anlamıyla kapatmaya çalıştı.
'UÇURUMUN KENARINDAYIZ'
Sosyal medyada yayınlanan tuhaf bir videoda, bir mağazada boş raflar boyunca çok sayıda renkli katlanır çim sandalye görülüyor. Videoyu paylaşan bir Twitter kullanıcısı "uçurumun kenarındayız" yazdı.
Bir diğeri, "Venezüela'da bu tür şeylerin olduğunu izledim. Venezuela'nın bir zamanlar yaptığı seçimlerin aynısını yapmaya başladılar ve bunun Venezüela'yı nereye götürdüğünü biliyoruz. ABD de farklı görünmüyor." diye yazdı.
Bir başka kişi, "Küba hükümetinin ürün eksikliğini gizlemek için yaptığı da tam olarak bu. Bu, ABD'de asla görmeyi beklemediğim bir şeydi." dedi.