Görülmemiş kıtlık! ABD’de kriz büyüyor! Boş rafları böyle doldurdular

'UÇURUMUN KENARINDAYIZ'

Sosyal medyada yayınlanan tuhaf bir videoda, bir mağazada boş raflar boyunca çok sayıda renkli katlanır çim sandalye görülüyor. Videoyu paylaşan bir Twitter kullanıcısı "uçurumun kenarındayız" yazdı.

Bir diğeri, "Venezüela'da bu tür şeylerin olduğunu izledim. Venezuela'nın bir zamanlar yaptığı seçimlerin aynısını yapmaya başladılar ve bunun Venezüela'yı nereye götürdüğünü biliyoruz. ABD de farklı görünmüyor." diye yazdı.

Bir başka kişi, "Küba hükümetinin ürün eksikliğini gizlemek için yaptığı da tam olarak bu. Bu, ABD'de asla görmeyi beklemediğim bir şeydi." dedi.