Fiyat farkı kararnamesi ile inşaat sektörüne can suyu gelecek!

Türk ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat sektörünün dolara bağlı fiyat artışları nedeniyle yaşadığı sıkıntıların çözümü için de düğmeye basıldı.
TÜM SIKINTILAR ÇÖZÜLÜYOR
SABAH'ta yer alan habere göre, İktidar, dar gelirliden üreticiye kadar tüm kesimlerin sıkıntılarını arka arkaya çözmeye başladı. Bu kesimlerden biri de inşaat sektörü. Özellikle de kamuya iş yapan kesimler. Müteahhitlerin yaşadığı sorunlar meslek örgütlerinin yanı sıra milletvekilleri tarafından da ilgili bakanlıklara iletildi.