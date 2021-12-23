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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 22:33
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    • 23.12.2021 22:35
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    MÜSİAD iş dünyasına çağrı yaptı: Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), döviz kurlarındaki düşüşün ardından fiyatlarda düşüş sağlanması için sosyal medyadan iş dünyasına çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa sürede içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz” denildi. Haberin detayları...

    MÜSİAD’tan çağrı: Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirası mevduatları için atılacak yeni adımları açıklaması ardından döviz kurunda sert düşüş yaşanarak dolar 18 TL'den 11 liranın altına kadar düştü.

    "HAYDİ TÜRKİYE, ŞİMDİ İNDİRİM ZAMANI!"

    MÜSİAD, döviz kurlarındaki düşüşün ardından fiyatlarda düşüş için çağrıda bulundu. MÜSİAD sosyal medya hesabından, "Haydi Türkiye, şimdi indirim zamanı!" diyerek şunları belirtti:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa sürede içerisinde Türk Lirası'nda ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz"

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