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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 12:58
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    • 24.12.2021 12:58
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    Etiket düşürmeyenler yandı! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla çakılan döviz kuru sonrası vatandaşlar marketlerde indirim bekliyor. Dolardaki düşüş ile birlikte Türk lirasının değer kazanmasıyla piyasalar hareketlendi. Gözler ise marketlerdeki etiket fiyatlarında. Ticaret Bakanlığı ekipleri fahiş fiyat denetimi için sahaya çıktı.

    Etiket düşürmeyenler yandı! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı

    Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerinin ardından 18 TL'leri gören dolar kuru 10 lira seviyesine gerilerken Türk Lirası 4 günde yüzde 44 civarında değer kazancı yaşadı.

    FİYATLARI DÜŞÜRMEYENLER KISKAÇTA

    Döviz kurunun artmasıyla birlikte günlük fiyat artıranların dövizin düşmesine rağmen fiyatlarda güncelleme yapılmadığına ilişkin iddialar vardı.

    EKİPLER SAHADA

    Ticaret Bakanlığı ekipleri ise zincir marketlerde denetime başladı. Ekipler ürünlerin fiyatlarına, etiketlerine en son ne zaman güncellendiğini kayıt altına alıyor.

        CEZA GELECEK

        Olası ihmalin tespit edilmesi halinde marketlere cezai müeyyide uygulanacak. Zaman içerisinde bu denetimler daha da sıklaştırılacak her market tek tek mercek altına alınacak.

        BAKAN NET KONUŞTU

        Döviz kurundaki büyük düşüş ile birlikte gözler marketlerdeki etiket fiyatlarında. Türk lirasının değer kazanmasıyla birlikte fiyatların indirilmesi gündemde. İndirimlerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

        ERDOĞAN KONUŞTU DÖVİZ ÇAKILDI

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları sert düştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki geri çekilmenin ardından bu düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.
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        Haberler Ekonomi Etiket düşürmeyenler yandı! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı
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