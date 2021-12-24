Etiket düşürmeyenler yandı! Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde fahiş fiyat denetimine çıktı

BAKAN NET KONUŞTU

Döviz kurundaki büyük düşüş ile birlikte gözler marketlerdeki etiket fiyatlarında. Türk lirasının değer kazanmasıyla birlikte fiyatların indirilmesi gündemde. İndirimlerle ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" diye konuştu.

ERDOĞAN KONUŞTU DÖVİZ ÇAKILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu 'Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) sistemi sonrası döviz kurları sert düştü. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki geri çekilmenin ardından bu düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.