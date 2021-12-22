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    • Ekonomi
    • 22.12.2021 07:01
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    • 22.12.2021 07:01
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    İş dünyasından hükümete tam destek! Piyasalar istikrar kazanacak

    Hükümetin TL varlıklara yönelik attığı adımlara iş dünyasından tam destek geldi. Türkiye’nin yeni bir yola girdiğini söyleyen iş insanları, “Hükümet piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu kesti, sanayinin önünü açtı” dedi.

    Piyasalar istikrar kazanacak

    SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Hükümetin TL mevduatlarına yönelik attığı adımlar ve adımı sanayi ve ihracat kanadında da büyük bir rahatlama yarattı. Merkez Bankası'nın ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı vererek risklerini azaltması üzerine rahat nefes alan iş dünyası temsilcilerinden peş peşe destek açıklamaları geldi. İş dünyasının temsilcileri yaptıkları açıklamada "Türkiye yeni bir yola girdi. Hükümet attığı bu adımlarla işimizi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Bizim sanayiciler olarak öngörülebilir kur talebimiz vardı. Kurdaki hareketten dolayı ihracatta fiyat vermekte zorlanıyorduk. Kurun sabitlenmesiyle hesabımızı net bir şekilde yapabileceğiz. Bu hamle Türk sanayicisine rahat bir nefes aldıracak. Hükümetimiz çarkların yavaşlamasına izin vermemiştir" dedi.



    TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
    Türkıye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz" dedi.



    İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: DALGALANMA BİTECEK
    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir. Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir" ifadesini kullandı.



        MÜSİAD BAŞKANI MAHMUT ASMALI:TL'YE GÜVEN YÜKSELİR
        Müstakıl Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Başta TL mevduatlarının çözülmesinin engellenmesi olmak üzere, döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsurun bertaraf edileceğine ve önümüzdeki günlerde TL'ye olan güvenin yeniden artış kaydedeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.



        DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK: ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK ARTACAKTIR
        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Bu sistem, son dönemde kurlardaki mevcut ekonomik parametrelerimizle örtüşmeyen aşırı artışı makul bir seviyeye çekerek finansal ve fiyat istikrarına önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Öngörülebilirlik artacak" dedi.



        PAGEV BAŞKANI YAVUZ EROĞLU: RİSK ORTADAN KALKTI
        Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Hükümetin ileri vadeli döviz kuru vermesi olası risklerimizin 'hedge' edilmesi anlamına geliyor. Bu bize öngörülebilirlik sağlayacak. Öngörülebilirlik olmadan ihracat yapmak bizim için büyük risk yaratıyordu. Artık bu durum bizim için sıkıntı olmaktan çıktı" şeklinde konuştu.



            İHKİB BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE: İHRACAT İVME KAZANACAK
            İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı (İHKİB) Mustafa Gültepe, "İhracat ivme kazanacak. Kurdaki yüksek hareket doğrudan hammadde maliyetlerimizi etkiliyordu. Fiyat vermekte çok zorlanıyorduk. Dalgalanmadan zarar görüyorduk. bunlar ortadan kalktı" diye konuştu.



            TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE: İSTİKRARLI SEVİYE
            Türkıye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TL adil değerini kısa zamanda bulacak ve istikrarlı bir seviyede işlem görecektir. Dolayısıyla, bu, ihracatın sürdürülebilir artışını destekleyecek önemli bir gelişme olmuştur" ifadelerini kullandı.



            ATO YKB GÜRSEL BARAN: KISA VADEDE SONUÇ VERİR
            Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise "Türk Lirası'na güven sağlayan bu adımların kısa sürede sonuç vereceğine ve kurdaki dalgalanmayı sonlandıracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Baran açıklamasında, Türkiye'nin kalkınması ve büyümesi için yatırımların desteklenmesi, istihdamın ve üretimin artması gerektiğini belirtti.
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            Haberler Ekonomi İş dünyasından hükümete tam destek! Piyasalar istikrar kazanacak
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