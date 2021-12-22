İş dünyasından hükümete tam destek! Piyasalar istikrar kazanacak

SABAH gazetesinde yer alan habere göre, Hükümetin TL mevduatlarına yönelik attığı adımlar ve adımı sanayi ve ihracat kanadında da büyük bir rahatlama yarattı. Merkez Bankası'nın ihracatçıya ileri vadeli kur rakamı vererek risklerini azaltması üzerine rahat nefes alan iş dünyası temsilcilerinden peş peşe destek açıklamaları geldi. İş dünyasının temsilcileri yaptıkları açıklamada "Türkiye yeni bir yola girdi. Hükümet attığı bu adımlarla işimizi ciddi anlamda kolaylaştıracak. Bizim sanayiciler olarak öngörülebilir kur talebimiz vardı. Kurdaki hareketten dolayı ihracatta fiyat vermekte zorlanıyorduk. Kurun sabitlenmesiyle hesabımızı net bir şekilde yapabileceğiz. Bu hamle Türk sanayicisine rahat bir nefes aldıracak. Hükümetimiz çarkların yavaşlamasına izin vermemiştir" dedi.
TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Türkıye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının piyasalarda istikrar, öngörülebilirlik sağlanması talebine yönelik bir dizi tedbir açıklanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Başkan Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Alınan kararların ülkemizin üretim gücünün artırılmasına katkı vermesini bekliyoruz" dedi.
İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: DALGALANMA BİTECEK
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir. Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir" ifadesini kullandı.