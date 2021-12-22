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    • Ekonomi
    • 23.12.2021 00:29
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    • 23.12.2021 00:57
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    Son dakika! AK Parti'den gelire göre fatura düzenlemesi: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz

    Gelen son dakika haberine göre zengin ile yoksul arasındaki adaletsizliğin giderileceğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Elektrik faturalarında fiyat farkını belirleyen yasa teklifini 4 Ocak’ta TBMM Başkanlığı’na sunulacak. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz." dedi. Haberin detayları...

    AA
    AK Parti’den gelire göre fatura düzenlemesi

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesini getireceklerini bildirdi.

    Elitaş, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda, doğal gaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

    VİLLADA OTURANLA GECEKONDUDA OTURAN AYNI FİYATLA DOĞAL GAZ TÜKETMEYECEK

    Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz." diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Son dakika! AK Parti'den gelire göre fatura düzenlemesi: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz
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