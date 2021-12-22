Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

Sabah'ta yer alan habere göre, doğal gazla ilgili Türkiye genelindeki farklı fiyat uygulamalarına ilişkin sorulara da yanıt veren Yaylacı şunları söyledi: "BOTAŞ olarak biz, her yerde aynı fiyattan gaz satıyoruz ancak dağıtım şirketleri bizden aldığı gazı kendi dağıtım bölgesindeki müşterilerine satmak zorunda. Bunu satarken ise EPDK tarafından belirlenen bir tarifeyle yapmış oldukları yatırımlar, harcamalara ve müşterilerin gaz tüketimine bağlı olarak bizden almış oldukları fiyatın üzerine sistem kullanım bedeli olarak farklı bir fiyata koyarak abonelerine satmaktalar. Bu yüzden kontrol bizde değil."