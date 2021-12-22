Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

Kış aylarında soğukların artmasıyla birlikte kullanımı artan doğalgaz da yeni dönem hayata geçirilecek. BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda evlere verilen doğalgazda vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenecek.

22.12.2021 09:38 - Son Güncelleme: 22.12.2021 09:38
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

BOTAŞ, evlere verilen doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya geldi. Hedef, konut ve bölgelerin özelliği, vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenmesi, dar gelirlerin daha düşük ücrete gaz kullanmasının sağlanması, hiçbir evin doğalgazının fatura nedeniyle kesilmemesi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde havalar eksi 20, o civarda ve eksiye düştüğü süreçlerde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani doğal gazın sübvanse edilmesi veya bedava verilmesine ilişkin" dedi.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, sosyal faturaya yönelik yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi paylaştı.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

Yaylacı, "Evsel konutlara kademeli ve kullanım yerine göre bir şekilde fiyat belirlenmesi ve satılmasıyla ilişkin bir çalışmamız var. Bu, şu anda son aşamaya gelmek üzere, yakın bir zamanda belirteceğiz" dedi.

Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!

Sabah'ta yer alan habere göre, doğal gazla ilgili Türkiye genelindeki farklı fiyat uygulamalarına ilişkin sorulara da yanıt veren Yaylacı şunları söyledi: "BOTAŞ olarak biz, her yerde aynı fiyattan gaz satıyoruz ancak dağıtım şirketleri bizden aldığı gazı kendi dağıtım bölgesindeki müşterilerine satmak zorunda. Bunu satarken ise EPDK tarafından belirlenen bir tarifeyle yapmış oldukları yatırımlar, harcamalara ve müşterilerin gaz tüketimine bağlı olarak bizden almış oldukları fiyatın üzerine sistem kullanım bedeli olarak farklı bir fiyata koyarak abonelerine satmaktalar. Bu yüzden kontrol bizde değil."

SON DAKİKA