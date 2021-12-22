Doğalgaz faturalarında yeni dönem! Sosyal tarife geliyor!
Kış aylarında soğukların artmasıyla birlikte kullanımı artan doğalgaz da yeni dönem hayata geçirilecek. BOTAŞ tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda evlere verilen doğalgazda vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenecek.
BOTAŞ, evlere verilen doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya geldi. Hedef, konut ve bölgelerin özelliği, vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenmesi, dar gelirlerin daha düşük ücrete gaz kullanmasının sağlanması, hiçbir evin doğalgazının fatura nedeniyle kesilmemesi.
BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yaylacı, sosyal faturaya yönelik yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi paylaştı.
Sabah'ta yer alan habere göre, doğal gazla ilgili Türkiye genelindeki farklı fiyat uygulamalarına ilişkin sorulara da yanıt veren Yaylacı şunları söyledi: "BOTAŞ olarak biz, her yerde aynı fiyattan gaz satıyoruz ancak dağıtım şirketleri bizden aldığı gazı kendi dağıtım bölgesindeki müşterilerine satmak zorunda. Bunu satarken ise EPDK tarafından belirlenen bir tarifeyle yapmış oldukları yatırımlar, harcamalara ve müşterilerin gaz tüketimine bağlı olarak bizden almış oldukları fiyatın üzerine sistem kullanım bedeli olarak farklı bir fiyata koyarak abonelerine satmaktalar. Bu yüzden kontrol bizde değil."