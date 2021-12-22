Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Asgari ücrette damga ve gelir vergisi kaldırıldı
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...
22.12.2021 23:56
- Son Güncelleme: 23.12.2021 00:24
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.
İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak.