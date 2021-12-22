Güncel akaryakıt ÖTV oranları! Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatları düştü mü? Akaryakıt 2 Nisan 2020 ÖTV tutarı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Bu artışların hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyeceği duyuruldu. Peki, Benzin, motorin, mazot, LPG fiyatları düştü mü? Güncel akaryakıt ÖTV oranları! Akaryakıt 2 Nisan 2020 ÖTV tutarı ne kadar? İşte detaylar!
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir döneme giriliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bugünden itibaren ürünlerin fiyatlarında yaşanan düşüş pompa yerine ÖTV'ye yansıyacak. Söz konusu artışlar hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV tutarlarını geçmeyecek.
Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı kararına, göre akaryakıt fiyatlarında kura bağlı olarak gerçekleşmesi beklenen indirim ÖTV tutarına eklenecek.