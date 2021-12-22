EYT tasarısı yaşa takılanlara adeta ilaç olacak! Çalışma dört gözle bekleniyor! Primi dolan herkes...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılına artık günler kala milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yer edinmeye başladı. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge bulunduğunu ifade etmişti. EYT çalışmalarının gelecek yılın ortaları ya da sonunda başlayacağı tahmin ediliyor. Çalışmanın ilk aşamasının tamamlanmasıyla 900 binden fazla kişinin emekli olabileceği uzmanların hesapladığı tahmini rakamlar arasında. Bu kapsamda çalışmayı heyecanla bekleyen milyonlar çalışmaların başlayacağı güne odaklandı.



EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacının oluştuğu belirtilerek "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama sonrası çalışmaların 2022 ortaları ya da sonunda başlaması bekleniyor.