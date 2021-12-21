Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği paket reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı"

"İSTİKRARI, ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZDİR"

Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni ekonomi uygulamalarına işaret eden Varank, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek. İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, yeşil ve dijital dönüşümün yeni ekonomide itici güç olacağı bilinciyle finansal araçları çeşitlendirmeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"İstikrarı, öngörülebilirliği sağlamak temel önceliğimizdir. Bunu yaparken disiplinli kamu maliyesi politikamızdan da asla ödün vermeyeceğiz. Asgari ücretteki artışla sağladığımız rahatlamanın, verdiğimiz gelir vergisi istisnasıyla tüm kesimlere yansıyacağından şüpheniz olmasın. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Türkiye ekonomisini, muhalefetin yaptığı gibi demogojiyle, laf salatasıyla değil daha çok üretimle, daha çok istihdamla, daha çok yatırımla ve daha çok ihracatla büyüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin ekmeğini ve umudunu daha da büyüteceğimiz bir döneme hızla giriyoruz. Bu yolda ayakları yere basan sağlam politikalar ve araçlar üretmeye devam edeceğiz."