Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği paket reel sektör tarafından çok olumlu karşılandı"

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı"na katıldı.
Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun şekilde, kritik teknolojilerin üretim üssü olma yolunda hiç durmadan devam edeceğini söyledi.
Türkiye ekonomisinin üretim kabiliyetini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tüm dünyaya ispat ettiğini vurgulayan Varank, Uzak Doğu'daki tedarikçilerine ulaşamayan pazarların, Türkiye'deki üreticilerin taahhütlerini yerine getirmesi sayesinde arz problemlerini aşmaya çalıştığını bildirdi.
Varank, tedarik zincirlerinin böylesine bozulduğu bir dönemde küresel ekonominin ağırlık merkezinin değiştiğine dikkati çekerek, artık tek kutuplu değil, çok kutuplu bir küresel ekonomiye doğru ilerlendiğini dile getirdi.
Türkiye'yi, salgın sonrası dünyaya en güçlü şekilde hazırladıklarını ifade eden Varank, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Bu kabiliyet, bu güç, en önemlisi de bu irade Türkiye'de var. Büyümede pozitif ayrışan, istihdamda önemli bir mesafe kaydeden, üretimde çarklarını güçlü şekilde döndüren Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmenin nasıl haksız bir yaklaşım olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, tüm dünyada yaşanan enflasyon sorununu bir tek ülkemize özgü bir sorun gibi yansıtanların oluşturduğu kara bulutları artık geride bırakıyoruz. Bu noktada dün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan, kendilerine 'ekonomist' diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum."