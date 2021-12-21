Başkan Erdoğan konuştu Türk Lirası değerlendi! Dövizdeki büyük çakılma dünya gündeminde

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı. Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi.

SERT ÇAKILMA

Erdoğan'ın "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

"ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TL'DEKİ DÜŞÜŞÜ KESTİ"

Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Külliye'de Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dediği anımsatıldı.