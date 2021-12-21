Başkan Erdoğan konuştu Türk Lirası değerlendi! Dövizdeki büyük çakılma dünya gündeminde

Türkiye, son dönemde döviz kurlarındaki sert yükselişi konuşurken Başkan Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı tersine döndü.
TL BÜYÜK DEĞER KAZANDI
Reuters, gelişmeyi "TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi adımının ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı." diyerek duyurdu. Dolar/TL'nin daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiği, açıklamanın ardından ise 13.15'e kadar gerilediği ve bunun "rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı" olduğuna dikkat çekildi.
1 MİLYAR SATILDI
Erdoğan'ın önlemleri açıklamasıyla birlikte piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar satıldığı belirtildi.
Toronto merkezli Scotiabank'tan stratejist Shaun Osborne'nun "Erdoğan'ın yerli yatırımcıların tasarruflarını lira dalgalanmalarından korumak için açıkladığı tedbirler, bir miktar ivme sağladı." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.