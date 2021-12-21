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    • Güncel
    • 21.12.2021 09:32
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    • 21.12.2021 09:32
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    Başkan Erdoğan konuştu Türk Lirası değerlendi! Dövizdeki büyük çakılma dünya gündeminde

    Başkan Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte döviz kuru yerlere çakıldı. Dün 18.40 TL’ye kadar yükselen dolar kuru 12 TL’nin altını gördü euro ise 13 TL’ye kadar geri çekildi. Türk Lirasındaki büyük değer kazanma ise dünyanın gündemine oturdu. Dünyada, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti." manşetleri atıldı.

    Başkan Erdoğan konuştu Türk Lirası değerlendi!

    Türkiye, son dönemde döviz kurlarındaki sert yükselişi konuşurken Başkan Erdoğan'ın dün alınacak tedbirleri açıklamasının ardından Türk Lirası'ndaki değer kaybı tersine döndü.

    DÜNYADA GÜNDEM OLDU

    Erdoğan'ın açıklamaları ve hızla değer kazanmaya başlayan TL, uluslararası medyada geniş yankı uyandırdı.

    TL BÜYÜK DEĞER KAZANDI

    Reuters, gelişmeyi "TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dizi adımının ardından yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı." diyerek duyurdu. Dolar/TL'nin daha önce 18,40 liraya kadar yükseldiği, açıklamanın ardından ise 13.15'e kadar gerilediği ve bunun "rekor düzeydeki en büyük günlük işlem aralığı" olduğuna dikkat çekildi.

    1 MİLYAR SATILDI

    Erdoğan'ın önlemleri açıklamasıyla birlikte piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar satıldığı belirtildi.

    Toronto merkezli Scotiabank'tan stratejist Shaun Osborne'nun "Erdoğan'ın yerli yatırımcıların tasarruflarını lira dalgalanmalarından korumak için açıkladığı tedbirler, bir miktar ivme sağladı." şeklindeki değerlendirmesi aktarıldı.

        Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı. Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi.

        SERT ÇAKILMA

        Erdoğan'ın "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." şeklindeki açıklaması hatırlatıldı.

        "ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI TL'DEKİ DÜŞÜŞÜ KESTİ"

        Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti." denildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Külliye'de Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dediği anımsatıldı.
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        Dolar bir anda çakıldı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan konuştu Türk Lirası değerlendi! Dövizdeki büyük çakılma dünya gündeminde
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