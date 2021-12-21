EPGİS'ten flaş açıklama! Dolar kurundaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı?

Enerji sektörü temsilcileri, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını ifade etti.
Açıklama öncesinde 18,3674 ile zirveden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gördü.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" dedi.