Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.12.2021 22:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2021 22:57
    ABONE OL

    Son dakika: Altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar sonrası dolar ve euro döviz kurlarında sert düşüş yaşandı. Ayrıca altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından milyonlarca kişi yaşanan düşüş hakkında detayları merak ediyor. Gram, çeyrek altın fiyatlarındaki son durum arama motorları araştırılıyor. Peki, altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte son gelişmeler...

    Altın fiyatları neden düşüyor?

    Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip edilirken alış satış fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurlarında büyük bir düşüş görüldü. Altın fiyatlarında da düşüş sürüyor. Peki, altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte haberin detayı...

    ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, tasarruflarını değerlendirilmesinde yeni bir finansal alternatif sunulacağı müjdesi ile hızla düşüşe geçerek 14,2748'e kadar geriledi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından altın fiyatlarında da sert düşüş yaşandı.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

    Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

    Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

    Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

        Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Son dakika! Başkan Erdoğan’ın kaybettiği savaş yok! Dolardaki düşüş yarın da sürecek
        Haberler Ekonomi Son dakika: Altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü?
            SON DAKİKA