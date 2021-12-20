Son dakika: Altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü?

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri büyük bir merakla takip edilirken alış satış fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla döviz kurlarında büyük bir düşüş görüldü. Altın fiyatlarında da düşüş sürüyor. Peki, altın neden düşüyor? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü? İşte haberin detayı...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 18,3674'ten işlem gören dolar/TL, tasarruflarını değerlendirilmesinde yeni bir finansal alternatif sunulacağı müjdesi ile hızla düşüşe geçerek 14,2748'e kadar geriledi. Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından altın fiyatlarında da sert düşüş yaşandı.