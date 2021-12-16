Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?

Nebati'nin açıklamaları şöyle;

''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız.

Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir.''