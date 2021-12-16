Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?

Asgari ücret toplantısının sonuncusu da 16 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Toplamda 4 görüşme yapıldı sonunda da mütabakata varıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti duyuracak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken asgari ücretin memur maaşlarına etkisi merak konusu oldu. Peki Asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarını nasıl etkiler?
ASGARİ ÜCRET MEMUR MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Enflasyon karşısında ezdirilmeyen oranı görmüş olacağız.'' açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret az sonra açıklanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
Nebati'nin açıklamaları şöyle;
''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız.
Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir.''