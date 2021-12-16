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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 14:54
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    • 16.12.2021 14:54
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    Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?

    2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin öğretmen, doktor, polis, avukat, mühendis ücretlerine etki edip etmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır? soruları gündeme geldi. Ocak zammı milyonlarca kişiyi etkileyecek. Öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına etkisi olacak mı, nasıl olacak sorularının yanıtları haberimizde...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

    Asgari ücret toplantısının sonuncusu da 16 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Toplamda 4 görüşme yapıldı sonunda da mütabakata varıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti duyuracak. Heyecanlı bekleyiş devam ederken asgari ücretin memur maaşlarına etkisi merak konusu oldu. Peki Asgari ücret memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarını nasıl etkiler?

    ASGARİ ÜCRET MEMUR MAAŞLARINA NASIL YANSIYACAK?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacak. Enflasyon karşısında ezdirilmeyen oranı görmüş olacağız.'' açıklamasında bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret az sonra açıklanacak. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    Nebati'nin açıklamaları şöyle;

    ''Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen ve bundan sonra da ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız.

    Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere bütün maaşlılar her türlü kamu, özellikle sağlık başta olmak üzere imkanlardan faydalanarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Onlara ilişkin olarak da geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde devam etmiş ve enflasyonun çok çok üzerindedir.''

        ''BAYRAM HAVASI YAŞATACAK''

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret konusunda çeşitli tahminler yapıldığını anımsatarak, asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon işçi bulunduğunu söyledi.

        Bilgin, şöyle konuştu:

        "İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağılarda telaffuz edenler oldu. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiğini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyorlar; 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.' Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için, çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim."

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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        Haberler Ekonomi Asgari ücret memur maaşlarını etkiler mi, nasıl etkiler? Asgari ücret öğretmen, doktor, hemşire, avukat, mühendis, polis maaşlarına nasıl yansır?
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